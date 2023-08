Porto | Nardi batte Andreev e vola in semifinale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Luca(153) si è qualificato per le semifinali del challenger di(145.000 di montepremi sul cemento)ndo per 64 63 il bulgaro Adrian(202). Inattende il ...

Luca(153) si è qualificato per le semifinali del challenger di(145.000 di montepremi sul cemento) battendo per 64 63 il bulgaro Adrian Andreev (202). In semifinaleattende il francese ...Al Challenger 125 di(Portogallo, cemento) erano due gli italiani in tabellone: Lucae Lorenzo Giustino . Molto bene il pesarese che, partito con la quarta testa di serie, ha fatto il suo ...Luca(153) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di(145.000 di montepremi sul cemento) battendo per 64 36 63 il portoghese Goncalo Oliveira (259). Ai quartiè atteso dal ...

Luca Nardi raggiunge la semifinale nel Challenger di Porto LiveTennis.it

Luca Nardi (153) si è qualificato per le semifinali del challenger di Porto (145.000 € di montepremi sul cemento) battendo per 64 63 il bulgaro Adrian Andreev (202). In semifinale Nardi attende il ...Il nuovo vice di Gennaro Di Carlo sulla panchina del Nardò Basket è Gabriele Castellitto. Brindisino, classe 1992, alla sua prima esperienza ...