Porti | Pd | ' governo diviso | presentata risoluzione su rilancio e no a privatizzazioni'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "In vista dell'annunciata riforma deidel ministro Salvini il Partito democratico ha depositato in commissione Trasalla Camera una dettagliata, che con 22 punti offre un preciso indirizzo di marcia per un intervento che rilanci il nostro sistema portuale. Le direttrici che riteniamo prioritarie sono: il mantenimento delle autorità di sistema portuali come soggetti pubblici, dicendo no a qualsiasi privatizzazione o depotenziamento della ruolo pubblico nella governance; l'attenzione particolare al lavoro per tutelarne prerogative e sicurezza, promuovendo e sostenendo processi di upgrade formativo e di miglioramento della qualità del lavoro marittimo e portuale; il rafforzamento della governance a livello centrale a garanzia della valorizzazione del ruolo strategico nazionale, evitando ...

Nigel Farage ne ha vinta una Il marchio di qualità dei prodotti e la Brexit che non si può fare Ilbritannico sta per annunciare un'ulteriore posticipazione dei controlli neisui ...... in quanto crede che abbia agito male come ministro nei quattro anni diSánchez. Il giorno ... Il voto Lgbt In Spagna il voto Lgbt è essenziale e si stima chein dote circa un milione di ...... ilamericano ha commissionato al Sandia National Laboratory, uno dei centri di ricerca più ...(WOAD) le collisioni tra navi soprattutto in zone trafficate come quelle in prossimità dei...

Ultimo'ora: Porti: Pd, 'governo diviso, presentata risoluzione su ... La Svolta

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “In vista dell’annunciata riforma dei porti del ministro Salvini il Partito democratico ha depositato in commissione Trasporti alla Camera una dettagliata risoluzione, che c ...È la prima misura di questo genere mai applicata al mondo e fa parte di un più ampio pacchetto di norme molto severe ...