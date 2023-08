Polizia municipale di Salerno | accordi sindacali non rispettati dal Comune

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn confronto sulle problematiche delladi. A chiederlo è Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale, attraverso una lettera inviata ai vertici didi. “Come sindacato dobbiamo constatare che una serie diad oggi non vengono”, ha detto Rispoli. “Tutto questo determina un deterioramento delle relazioni, situazione che per il pregresso non è mai avvenuta, neanche nei momenti di tensione più alta. Meriterebbe un confronto la questione relativa alla sostituzione degli articoli 30 disponibili, individuati in base ai precedenti, di cui oggi sono 4 già liberi e che ...

In questi giorni, noi associazioni animaliste abbiamo segnalato costantemente allala presenza di carrozze abusive in tutto il centro storico - si legge in una nota - Tali ...... Lagalla dopo un vertice con l'assessore al Benessere degli animali Rosi Pennino, l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e l'assessore ai Rapporti con la, le ...In questi giorni, noi associazioni animaliste abbiamo segnalato costantemente allala presenza di carrozze abusive in tutto il centro storico. Tali segnalazioni sono state ...

Aversa, il sindaco Golia licenzia il comandante della polizia municipale ilmattino.it

La Proloco di Marina e Principina celebra i suoi 90 anni con varie iniziative, tra cui un corteo di auto e moto d'epoca scortato dalla Polizia Municipale. Partecipa anche chiunque abbia mezzi d'epoca.Dieci assunzioni da qui alla fine dell’anno, più altre ancora da definire per il 2024 ma che sicuramente andranno a includere anche nuovi agenti della polizia municipale. Il Comune torna a rafforzare ...