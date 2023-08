Pnrr | ricerca scientifica in ambito sanitario | da Fondazione Cdp risorse fino a 1 mln di euro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Contribuire agli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore dellain, sostenendo richieste di finanziamento utili ad abilitare progetti digià destinatari di fondipei: questo l’obiettivo del nuovo bando “In Sistema” promosso daCdp. Il bando – che sarà aperto dal 4 al 29 settembre – nasce da una rigorosa analisi dei progetti dial momento in corso di svolgimento nel nostro Paese e già sovvenzionati da fondipei, per i quali tuttavia sono necessari ulteriorial fine di coprire costi non annoverati tra quelli finanziabili dal. Rivolto atori ...

Con i fondi delè prevista l'implementazione della versione 2.0 che includerà un numero ... agli infermieri e altri professionisti sanitari per lae consultazione dei dati degli assistiti ...... consorzi universitari, enti pubblici dio Formez PA. Graduatorie concorsi ordinari ad ... queste graduatorie saranno utilizzate in coda rispetto a quelle del. Corsi abilitanti Modifiche ...... cultura,e formazione, in generale alle risorse che servono a ridurre il divario con il Nord. Marsilio si batta contro questo quadro progettato dal governo: non è accettabile che ilda ...

Proposte di revisione del PNRR: le ricadute sugli interventi a ... FLC CGIL

La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole al decreto e alle linee guida per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico.Sono iniziati a Chiavari i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia Mazzini Est.