PNRR | la strana storia dei fondi che Fitto ha tolto a Napoli Sarebbero andati a favore di un centro sociale e di Potere al Popolo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Fra i tanti sindaci che si lamentano ad alta voce per lo stralcio dei loro progetti finanziati daidelc’è anche quello di, Gaetano Manfredi. Al suo comune erano stati assegnati e ora ritirati 28 milioni di euro didel. Di questi 20 servivano per i progetti di rigenerazione urbana delle periferie. Ma ben 16 milioni di euro erano relativi a un solo progetto: il recupero e restauro dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) Materdei, che dal 2015 è stato occupato abusivamente prima dal“Je so’ pazzo” e poi dal partito “al” che ne ha fatto la sua sede die sede di partito dovevano essere sgomberati, ma ...

Il sindaco Manfredi aveva inserito il recupero della struttura fra i progetti finanziati con ile sarebbe stata una spiegazione più che sufficiente per ottenere quello sgombero degli abusivi che ...... vivere la 97° Edizione di questo meraviglioso spettacolo è unasensazione che mi riempie di ...(un avvocato e un architetto) che faranno parte dello staff per la messa a terra dei fondi del,...Schietroma ha lanciato la proposta nel corso di un recente convegno tenuto in città a temaal ... storico oppositore del Centrosinistra e amministratore di Centrodestra, sente unafrenesia ...

PNRR, la strana storia dei fondi che Fitto ha tolto a Napoli ... Open

Il viceministro: “Signorini in Iren Pronti a nominare un commissario interno. Sulla nuova autostrada non siamo in ritardo: a settembre partono altri cantieri” ..."Le regioni non siano considerate un mero ente attuatore e che si cerchi di ovviare alla parcellizzazione eccessiva del piano. E si eviti di accentrare troppo, scavalcando gli enti locali", dice il pr ...