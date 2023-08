Pisa | colf si dimette per fare la mamma Ma | per lei | niente indennità di disoccupazione

Acli Toscana: "La scelta di rinunciare al posto di lavoro accedendo all'indennità per dedicarsi alla cura del proprio bambino non può diventare un 'privilegio' solo di alcune categorie di lavoratrici"- Lavora come, ma la maternità la convince a dimettersi per prendersi cura del figlio appena nato. Ma, con sua sorpresa, dopo aver effettuato la procedura presso l'Ispettorato territoriale ...ROMA - Lavora come collaboratrice domestica e quest'anno è diventata madre. Ha deciso di dimettersi dal proprio posto di lavoro per stare con il bambino effettuando la regolare procedura presso l'...

Pisa, 4 agosto 2023 – Niente indennità di disoccupazione per una colf diventata madre: è successo a Pisa, secondo quanto denuncia in una nota Acli Toscana, che lamenta «una vera e propria ...La denuncia di Acli Toscana: «Discriminazione tra lavoratrici, un precedente controverso in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità» ...