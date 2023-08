Piero Fassino | falce e borsellino | soldi | i compagni fanno solo figuracce

(Di venerdì 4 agosto 2023) D'accordo, vieni avanti. Eppure c'era, già negli anni '80, quella vignetta di Forattini in cui un Enrico Berlinguer, lord in monocolo, vestaglia e pantofole, disegnava volute di fumo di cigarillo nell'aria. Il segretario del Pci ascoltava distrattamente, dal palazzo, il vociare del popolo che esalava dalle piazze. E il quadretto era talmente arabescato d'eleganza che l'ipocrisia comunista si attenuava sullo sfondo. Insomma. Chiamatela Gauche Caviar, o radical chicchismo, o comunismo col Rolex, o lobbysmo del cachemire: fatto sta che la postura die le sue esternazioni nei confronti d'una busta paga da parlamentare scarsamente abbiente a 4.700 euro (che con diarie e rimborsi arrivano a 12mila); be', sono soltanto l'eco della contraddittoria polifonia che avvolge il rapporto della sinistra col denaro. Sterco del ...

Ammette di essere stato un ingenuo, manon ci sta a passare né per ingrato né tanto meno da bugiardo. Dopo le polemiche sollevate dallo show alla Camera dove ha spiegato voce per voce la sua busta paga da parlamentare, torna ...Continua a far discutere il caso diche, intervenendo alla Camera, ha mostrato a tutti i colleghi la sua busta paga da 4.716. 'Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è uno stipendio d'oro', ha dichiarato il ...prova ad uscire dall'angolo dopo la polemica scaturita dal suo intervento alla Camera nel quale ha sostenuto che l'indennità percepita dai deputati non sarebbe "uno stipendio d'oro". Una ...

Fassino non la dice tutta sugli stipendi dei deputati Pagella Politica

Continua a tenere banco la polemica sull'indennità parlamentare che ha travolto Piero Fassino: ora è lo stesso deputato a passare al contrattacco ..."Non è vero che l'indennità dei parlamentari è di 11mila euro". Piero Fassino prova a giustificarsi dopo la polemica ...