PIEMONTE E VALLE D' AOSTA | ANAS | AL VIA IL SECONDO FINE SETTIMANA DI ESODO ESTIVO

...sulle statali di collegamento trae Liguria alternative al tracciato autostradale. In particolare lungo la statale 28 "del Colle di Nava" che collega le province di Cuneo e Imperia. In...La viabilità ine nelle direttrici versod'Aosta e Liguria di r.m. Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete ...La Protezione civile ha già emesso gli avvisi di maltempo per l'arrivo previsto di una forte perturbazione atlantica: escluse solod'Aosta,occidentale e Toscana centro - ...

Alla scoperta della Valle di Viu in Piemonte, immersa nella natura Wineandfoodtour

Viabilità Italia prevede bollino nero (traffico critico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, e bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l’intera ...Al via il secondo fine settimana di grandi partenze per l’esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del ...