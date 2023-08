“Picchi di richiesta di cassa a luglio” | a Bergamo settori tessile e chimico in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Lo verifichiamo con nettezza, sul campo, e se pure per il mese dinon abbiamo dati precisi, già possiamo confermare che il numero di richieste di esame congiunto per l’avvio dell’ammortizzazione sociale nelle ultime quattro settimane è stato in ulteriore, forte crescita soprattutto per il comparto”: a dirlo è Ezio Acquaroli, segretario generale della FILCTEM-CGIL di. Anche nella sede della CGIL trova distintamente conferma la fotografia scattata dai dati diffusi dalla Camera di Commercio sulla congiuntura economica bergamasca, che riferiscono di una frenata dell’industria orobica. Stesse tendenze sono state confermate oggi a livello nazionale anche dal Bollettino del Banca d’Italia. “Già il trend si osservava nel numero di ore di ammortizzazione autorizzate a giugno in provincia: 588.000 ore per i comparti ...