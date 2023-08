Pezzella all’Empoli cita due ex Inter | «Roberto Carlos e Kolarov idoli!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Giuseppeè un nuovo giocatore dell’Empoli. Oggi la presentazione dell’esterno napoletano nuovo rinforzo dei toscani, che in conferenza stampa ha svelato di ispirarsi in particolare a due ex giocatori dell’. DUE EX NERAZZURRI – Giornata di presentazioni in conferenza stampa, dove l’Empoli ha presentato – su tutti – anche Giuseppe, esterno napoletano rinforzo in questa sessione di mercato: «A chi mi ispiro? Mi piace ‘rubare’ un po’ da tutti, ad esempio la forza e la tecnica di, ma anche quella di. Giocatori che per me sono stati degli idoli».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo lazione ...