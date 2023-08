Petrolio accentua rialzi | Brent 86 | 31 dollari a massimi da aprile

(Di venerdì 4 agosto 2023) I prezzi delproseguono la risalita, portandosi aida oltre 3 mesi a questa parte. In serata in barile di, il greggio di riferimento del mare del Nord risulta in rialzo dell'1,...

I prezzi del petrolio proseguono la risalita, portandosi ai massimi da oltre 3 mesi a questa parte. In serata in barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord risulta in rialzo dell'1,40 per cento a 86,31 dollari. Roma, 3 ago. Il petrolio accentua i rialzi nel pomeriggio, dopo che l'Arabia Saudita ha annunciato che intende prorogare di almeno un mese i tagli supplementari all'offerta.

Rincari che in piena stagione estiva rischiano di reinnescare gli aumenti dei prezzi dei carburanti, già oggetto di vivace dibattito nelle ultime settimane.