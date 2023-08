Perché gli incendi hanno a che fare anche con il cambiamento climatico

Leggi su facta.news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Di Anna Toniolo Nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in altri Stati europei, il mese di luglio è stato caratterizzato da diversi eventi climatici estremi: ondate di calore, precipitazioni violente e vasti. Tra tutti questi fenomeni, l’emergenza, come ogni estate, è tornata protagonista delle prime pagine dei giornali. I roghibruciato decine di migliaia di ettari non solo in Italia, ma l’allarme si è esteso in altri Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo: dalla Grecia alla Spagna fino alla Tunisia e l’Algeria e dalla Francia fino all’Italia, appunto, dove i fuochicausato diverse vittime e ingenti danni ambientali ed economici. Oltre a riportare le conseguenze di questi eventi drammatici, molti mediacollegato gli...