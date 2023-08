(Di venerdì 4 agosto 2023) Per chi è rimasto senza la misura di sostegno e può lavorare si preannuncia un percorso a ostacoli nella contorta macchina burocratica per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro: verifiche, iscrizioni e tempi lunghi rischiano di allontanare l'erogazione dell'assegno

Ultima seduta della settimana debolePiazza Affari, mentrealtri listini azionari europei hanno segnato un lieve rialzo: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,41% a 28.586 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,37% a ...sbarchi non si fermano e i centri di accoglienza sono sul punto di collassare. A Bologna, un numero di richiedenti asilo che oscilla tra i 100 e i 269 dovrà lasciare il Casfar posto ai nuovi ...... quando Corti e famiglia hanno lasciato Albano Sant'Alessandro, località in cui risiedono,raggiungere la loro casa in Sardegna, un appartamento del residenceAsfodeli di Porto Rotondo. È ...

Per gli occupabili del Reddito i 350 euro promessi sono un terno al lotto L'HuffPost

Fabio Genovesi è ospite domenica 6 agosto, ore 18.30, della Libreria sopra La Penna di Lucignana (Lu), per il festival... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Il via libera della Camera dei deputati al provvedimento sulla delega fiscale rappresenta la conferma dell'impegno del governo e della maggioranza per un fisco più equo e g ...