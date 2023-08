Pensioni | no al taglio della rivalutazione | la Uilp annuncia battaglia

(Di venerdì 4 agosto 2023) No aldellesuperiori a 2.101,52 euro lordi mensili, come disposto dalla legge di Bilancio del dicembre scorso. La Uil Pensionati Campania guidata da Biagio Ciccone, in linea con la Uil Pensionati Nazionale, è pronta a portare davanti alla Corte Costituzionale lacontro una norma ingiusta che va a colpire 3,5 milioni di pensionati in tutta Italia. Il primo attomobilitazione è stato intrapreso lo scorso luglio, quando il segretario generaleCarmelo Barbagallo ha avviato un ricorso con cinque cause pilota, per conto dei pensionati, contro il. A settembre, poi, saranno avviate le cause presso il Tribunale Civile Sezione Lavoro per i pensionati del settore privato e ...

E se consideriamo che l'aspetto previdenziale non è una priorità nell'agenda della presidente del Consiglio, che alla riforma delleantepone la riforma fiscale come pure ildel cuneo ...Con ildi Opzione Donna mi basterebbe appena per mantenermi. Mio figlio mi ha anche offerto ... Qualigarantiscono la cristalizzazione del diritto Anche Opzione Donna, come Quota 100 e ......lo stop aldei vitalizi, mentre il cedolino sventolato in Aula da Piero Fassino imbarazza lo Stato maggiore del Pd, i deputati di Forza Italia si schierano contro la sforbiciata died ...

Rivalutazione delle pensioni, no al taglio RaiNews

No al taglio della rivalutazione delle pensioni superiori a 2.101,52 euro lordi mensili, come disposto dalla legge di Bilancio del dicembre scorso. La Uil Pensionati Campania guidata da Biagio Ciccone ...E’ partita nell'Aula della Camera la discussione generale sulla delega fiscale. In base a quanto concordato dai capigruppo di Montecitorio le votazioni sugli emendamenti avranno inizio non prima delle ...