Ladiventa realtà. Stamattina in Prefettura a Biella l'Anas ha proceduto alla consegna al consorzio Agamium (composto da Cossi Costruzioni - Webuild Italia) i lavori per la ......adito a fenomeni anche di forte intensità in rapido transito dalla fascia montana e... Il Centro Funzionaleha emesso allerta gialla da domani per temporali sulle zone alpine di ...Le cause " Prendiamo ad esempio la mela: è un frutto da climi freschi, non a caso la fasciaè una delle aree più vocate al mondo. Nei mesi di giugno e luglio avviene la ...

Pedemontana Piemontese, consegnati i lavori all'impresa QUOTIDIANO NAZIONALE

La Pedemontana Piemontese diventa realtà. Stamattina in Prefettura a Biella l'Anas ha proceduto alla consegna al consorzio Agamium (composto da Cossi Costruzioni-Webuild Italia) i lavori per la costru ...Il tempo per la costruzione della nuova arteria è fissato in 1800 giorni. La Pedemontana Piemontese ora diventa realtà ...