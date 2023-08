Pedalando sotto le stelle a Fondi | l’11 agosto escursione alla Cima Pantani

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 agosto 2023)– Dopo il successo delle prime due escursioni in bici al Lago die a Monte San Biagio, torna “le”, notturnascoperta della, così denominata dallo scorso anno per ricordare le rotte su cui si allenava il Pirata. L’appuntamento con l’iniziativa organizzata dall’Associazione Cicli Rebike con il patrocinio del Comune die dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci è per venerdì 11con partenza alle ore 19:30 e ritrovo mezz’ora prima in via Madonna delle Grazie, 139. Il percorso, di 15 km, è classificato come difficile e consigliato ad un tipo di ciclista mediamente allenato. È prevista assistenza da parte dell’organizzazione in caso di forature e sono ...