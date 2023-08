Pechino insiste sulla Via della Seta ma Roma sembra aver già deciso

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Alcune forze hanno lanciato letture maliziose e hanno politicizzato lo scambio culturale e la cooperazione commerciale tra Cina e Italia nel quadroBelt and Road, nel tentativo di minare la cooperazione e di creare divisioni”. Con queste parole il ministero degli Esteri cinese, tramite il portavoce, ha commentato l’ipotesi di uscita dell’Italia dal memorandumViae ha attaccato – di nuovo – le dichiarazioni di Guido Crosetto, ministroDifesa, secondo cui quell’accordo fu “improvvisato e scellerato”. Questo approccio, ha spiegato oggi, “vuol dire andare contro la direzionestoria e che causerà danni, senza portare benefici”. Non stupisce che l’intervista di Crosetto abbia fatto partire la macchina diplomatica e mediatica di ...

Alla luce di questo,sul preservare i civili (sia persone fisiche che infrastrutture) e batte su temi come la food security (Geng ha detto che la Cina sta lavorando per ricomporre l'...Islamabadnelle proprie rivendicazioni (con il supporto di). Alle madrasa integraliste, la popolazione locale preferisce il lavoro e la pace. Srinagar, quattro anni dopo . Ovvero dal ...Quando sarà realizzata, la ferrovia sarà rivoluzionaria in quantosui vasti deserti del ... L'Arabia Saudita così rivolge il proprio sguardo a est versoe a nord con Tel Aviv, ...

La Cina a Gedda per parlare di pace in Ucraina. E i toni cambiano Formiche.net

Alla fine, anche la Cina avrà una sua presenza al vertice saudita sulla pace in Ucraina. Pechino sarà rappresentata da quello che i media americani chiamano (con la solita semplificazione anglosassone ...Segui Tag24 anche sui social La Cina insiste e tramite i suoi mezzi di comunicazione sta cercando di pulire la sua immagine agli occhi del mondo. Lo ha fatto anche in queste ore quando sul tabloid di ...