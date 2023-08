Pd | la nuova corrente | tutto pronto per il golpe | chi sta per far fuori Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per Ellynon tirerebbe una bella aria all'interno del Pd. Il motivo? La rinascita dell'area Letta e la riorganizzazione di tutte le correnti. Secondo un retroscena di Repubblica, "dopo la pausa estiva nascerà una componentedi zecca".inizierà il 22 e il 23 settembre a Iseo, dove si terrà “Crea! L'Italia che faremo”, evento promosso dagli ex lettiani che ai gazebo in un primo momento avevano sostenuto Stefano Bonaccini. Se Enrico Letta è impegnato in incarichi internazionali, non mancheranno invece i suoi fedelissimi, come il senatore Marco Meloni, già coordinatore del Nazareno, e Anna Ascani, ex viceministra e ora vicepresidente della Camera. Nel suo retroscena, Giovanna Vitale scrive che dietro questo evento ci sarebbe la mente di qualcun altro: "I bene informati sussurrano che dietro questa operazione ...