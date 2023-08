PCI Express sta lavorando sulle interconnessioni ottiche per rendere velocissimi i computer del futuro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il gruppo che si occupa di stabilire le specifiche dello standard PCI, oggi la base di interconnessione di ogni PC, ha deciso di creare un gruppo di lavoro per facilitare la migrazione, in, dalle connessioni elettriche a quelle. ...

I gruppi di lavoro- SIG già costituiti continueranno la loro incessante ricerca del progresso, con l'obiettivo di raggiungere una notevole velocità di trasferimento dati di 128GT/s nelle ...Il consorzio- SIG ha annunciato di aver formato un nuovo gruppo di lavoro per portare la tecnologia(PCIe) su interconnessioni ottiche . Il- SIG Optical Workgroup lavorerà per mettere a punto soluzioni "agnostiche" in termini di tecnologia ottica , supportando al contempo un'ampia ...

PCI-SIG ha presentato il nuovo Optical Workgroup, dedicato alla fornitura di tecnologia PCIe all'avanguardia su connessioni ottiche.