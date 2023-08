Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 4 agosto 2023), all'interno di un bar molto amato un vecchietto espone undi(e, in fin dei conti, ragionevole): ecco da quando a quando il locale èè una città nel nord Italia, famosa per la sua ricca storia, la cultura culinaria e l'architettura affascinante. Una delle sue attrazioni principali è il Duomo di, capolavoro dell'architettura romanica noto per la sua facciata decorata e per il maestoso interno, con affreschi di Correggio e altre opere d'arte. Accanto ad esso c'è il Battistero che presenta una cupola affrescata da Benedetto Antelami e una facciata intricata. Le attività per gli amanti della storia e della cultura non finiscono certo qui. Ad esempio, da visitare assolutamente è il Palazzo della Pilotta: il complesso ospita ...