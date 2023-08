Paprika - Sognando un sogno | su Netflix il capolavoro di Satoshi Kon | la psicoterapia del cinema

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 agosto 2023) Seminale, inventivo e visivamente impressionante: sbarca in streaming sul colosso di Hastings l'ultimo film del geniale e compianto autore giapponese, prodotto fondamentale dell'animazione orientale e d'ispirazione a registi come Christopher Nolan. Era il 2006, quando nelle sale uscì quello che tragicamente si rivelò poi l'ultimo film del compiantoKon, uno degli autori giapponesi più seminali e importanti della sua generazione. Quel titolo pensato per estendere tanto nella forma quanto nei contenuti la poetica narrativa e concettuale del regista, senza essere in alcun modo testamentario, paradossalmente tradiva già sedici anni fa una certa nostalgia vitale per Kon, nonché una generosa dose d'intimità nel ripercorre scelte e desideri dello stesso filmmaker, ovviamente romanzati e adattati al contesto del racconto. L'autore non conosceva ancora il suo triste ...