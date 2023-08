Papa Francesco parla delle transessuali | “sono figlie di Dio”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) . In una intervista ilha ribadito la vicinanza della Chiesasta partecipando a Lisbona alla Giornata Mondiale della Gioventù e nel corso di un’intervista rilasciata prima di partire per il portogallo è tornato arepersonee del loro posto nella Chiesa. Ha raccontato il Pontefice: “la prima volta che un gruppo diè venuto in Vaticano. Se neandate piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio. Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale per loro, madi Dio”. L’intervista a “Vida Nueva” è servita aper chiarire un aspetto fondamentale: “Una pastorale ideologica di sinistra o di destra o ...