Papa Francesco | “Anche le persone transessuali sono figlie di Dio” E sull’Ucraina | “Continua l”offensiva di pace’ con Zuppi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le persone transessuali sono "figlie di Dio" e vanno "amate così come sono". A margine degli incontri organizzati durante la Giornata Mondiale della gioventù, in corso a Lisbona fino al 6 agosto, Papa Francesco, parlando in un'intervista rilasciata a Vida Nueva, ha spiegato il rapporto tra la chiesa e le persone transessuali. "La prima volta che un gruppo di transessuali è venuto in Vaticano e mi ha visto, se ne è andato piangendo. Hanno detto che avevo dato loro la mano, un bacio. Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale con loro. Ma sono figlie di Dio. Bisogna imparare ad amarle come sono", ha raccontato nell'intervista.

