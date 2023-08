(Di venerdì 4 agosto 2023) su Tg. La7.it - In Portogallo è il giorno della Via Crucis E' il giorno della Via Crucis, uno dei momenti piu' intensi e toccanti delle celebrazioni della 37esima giornata ...

Il messaggio delai ragazzi Temi trattatidai ragazzi che hanno partecipato insieme a Bergoglio alla Via Crucis. Questioni come ansia, depressione, disturbi alimentari, il rifugiarsi nella ...Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore ", avevaconfidato. Ora le due squadre saranno di nuovo in campo, unite da un obiettivo comune: quello ...Infine, nel suo breve discorso, ilspiega che 'oggi faremo il cammino delle nostre ansie e solitudini. Ognuno pensi alle proprie ansie, alle miserie, che danno paura ma ci pensi ealla ...

Il Papa: "Anche le transessuali sono figlie di Dio" AGI - Agenzia Italia

Dopo Kiev e Mosca il cardinale Zuppi andra' anche a Pechino per incontrare le autorita' cinesi - spiega Papa Francesco nell'intervista - aggiungendo che e' sua intenzione "nominare un rappresentante ...Maria si alzò e si mise in cammino. Gesù imparò da sua Madre: mentre portava la Croce, Gesù dovette alzarsi e...