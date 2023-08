Panetta e la persistenza della Bce sui tassi | non più alti | ma alti più a lungo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Persistere, persistere, persistere. Non può essere considerata una svolta, ma, con il linguaggio cauto dei banchieri centrali, Fabioindica un progressivo cambio di rottaBce.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...e condivisibile il messaggio lanciato ieri a Milano dal prossimo Governatore della Banca d'Italia Fabioe ripreso su la Stampa on - line da Marco Zatterin, che quel che conta è laInoltre, per, favorire lasarebbe in linea con la precedente risposta della BCE proporzionata alle sfide in continua evoluzione per la stabilità dei prezzi. Tuttavia, il futuro ...La "" per un periodo più lungo dei tassi Bce "è importante quanto" il suo livello. E' quanto afferma il componente del board e futuro governatore dell Banca d'Italia Fabioin un evento ...

Panetta, la sostenibile strategia della persistenza La Stampa

L'Eurotower è determinata a portare l'inflazione al 2%, ma si può ottenere “lo stesso grado di restrizione monetaria tenendo i tassi al livello attuale per un periodo prolungato”. Il prossimo governat ...Panetta, tassi così più a lungo ma senza altri rialzi. Il banchiere chiede a Francoforte una tregua. I prestiti alle imprese sono crollati.