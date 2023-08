Continua il calciomercato del, anche dopo la convincente vittoria in amichevole contro il Trento . I rosanero hanno ancora necessità di risolvere un nodo in uscita, quello di Edoardo. Come sappiamo, l'attaccante ...Allenatore: Bruno Tedino(4 - 4 - 2): Pigliacelli (1'st Desplanches); Mateju (1'st Buttaro),... Gomes (18'st Di Mariano), Damiani (18'st Broh); Vasic (1'st Segre), Brunori (1'st). A ...... 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 8 Segre, 10 Di Mariano, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 23 Saric, 24 Corona, 25 Buttaro, 27. Allenatore: Corini. La presentazione del match QUI- Ancora ...

Palermo, Soleri verso il Brescia. Per l’attacco si pensa a Olimpiu Morutan ItaSportPress

Nel Palermo c’è un po' di apprensione invece per Edoardo Soleri, uscito anzitempo per un colpo al piede sinistro. "Ha subito una distorsione alla caviglia - ha detto l'allenatore - ha provato a ...Al termine del match amichevole contro il Trento, vinto per 3-0 dai rosanero, il mister Corini ha espresso il suo bilancio sulla partita, sul ritiro in generale e sulle condizioni di Soleri. Di seguit ...