Palermo | Corini | “Bilancio positivo sul ritiro pre stagionale”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Eugenio, allenatore del, ha parlato alla fine della partita amichevole vinta 3-0 contro il Trento: “Abbiamo disputato una partita di qualità, contro un avversario che aveva fatto molto bene nello scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo, poi abbiamo trovato le distanze e abbiamo sviluppato un ottimo gioco. Siamo andati in controllo e fatto tre gol, mi è piaciuto anche lo spirito e l’applicazione di chi è entrato nel secondo tempo”. E su Edoardo Soleri ha dichiarato: “Ha provato a restare in campo ma ha subito una distorsione alla caviglia, sarà rivalutato nelle prossime ore. Speriamo di poterlo recuperare presto”.si dichiara anche soddisfatto del rendimento dei nuovi arrivati. “Si sono integrati molto bene. Hanno trovato terreno fertile, questo è lo spirito che vogliamo coltivare, perché sappiamo bene ...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Eugenio. Il tecnico delha parlato al termine della partita contro il Trento, elogiando la prestazione dei suoi calciatori e proiettandosi al match contro il Cagliari. 'Partita di qualità, ...Trento che non è riuscito a segnare stavolta ma anche per merito dei ragazzi di. Prossimo ... TRENTO 1921FC 0 - 3 (0 - 3) MARCATORI: 30'pt Ceccaroni, 37' Vasic, 45' Brunori TRENTO (4 - ...Calcio SquadraUltima amichevole del ritiro in Trentino Alto Adige per ildi Eugenio. Allo stadio Briamasco di Trento, i rosanero hanno sconfitto col punteggio di 3 - 0 la squadra dell'ex allenatore rosanero, Bruno Tedino, che milita in serie C. Indicazioni ...

Palermo, ultimo test prima del Cagliari: Corini in cerca di risposte Stadionews.it

Olimpiu Morutan è la nuova idea di Rinaudo e Bigon per alzare l'asticella dalla trequarti in su nel Palermo di Eugenio Corini. A confermare l'interesse da parte della dirigenza rosanero, e non solo, è ...Chiusa l’amichevole col Trento, il tecnico del Palermo Eugenio Corini parla dopo il match vinto 3-0 con tre reti nel finale del primo tempo ad opera di Pietro Ceccaroni, Aljosa Vasic e Matteo Brunori.