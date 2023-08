Palazzo Ducale di Genova | parla Bertolucci | “Sul mio caso manipolata la realtà | il secondo mandato non ha bisogno di concorso”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo le polemiche incrociate tra Bizzarri, Sgarbi, Costa, la direttrice commenta per la prima volta il mancato rinnovo della Fondazione per la Cultura. “Lo faccio per evitare che a forza di sentir ripetere determinati concetti, poi si finisca per pensare che siano veri"

"Trovo intollerabile si manipoli a tal punto la realtà da capovolgerla". Ha scelto i social, la direttrice (ormai a tempo) diSerena Bertolucci, per commentare per la prima volta la bufera di polemiche seguite all'anticipazione di Repubblica sul suo mancato rinnovo da parte delle Fondazione per la Cultura.

Palazzo Ducale di Genova, parla Bertolucci: “Sul mio caso manipolata la realtà, il secondo mandato non ha bis… La Repubblica

Dopo l'intervista al Secolo XIX del sottosegretario alla Cultura, la manager si è affidata a Facebook con un lungo sfogo: "È intollerabile che si capovolga la ..."