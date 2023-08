Osimhen | richiesta altissima sull’ingaggio | De Laurentiis pronto ad accettare

(Di venerdì 4 agosto 2023) Manca ancora la fumata bianca per il rinnovo di Victor, con le parti a lavoro per trovare un accordo che metta tutti d’accordo. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino il Napoli e l’entourage del giocatore starebbero discutendo. Il bomber nigeriano infatti avrebbe chiesto un ingente aumento di stipendio, in quanto si parla di unache gira attorno ai 10 milioni di euro. E il club, con Aurelio De, sarebbe disposto ad. Le ultime sul rinnovo Da risolvere anche la solita questione legata alla clausola: Dela vorrebbe fissare a 160 milioni di euro, mentre l’agente a 90. Il fondo PIF con l’offerta Saudita sembra essersi ritirato dalla corsa per, le ultime ...

... il club azzurro avrebbe pronti ben 60 milioni pur di scommettere si di lui, a patto chesia però ceduto per la cifrada De Laurentiis (non meno di 150 milioni). CalcioNapoli24.it è ......l'unica società in grado di versare le cifre richieste da De Laurentiis per acquisire, gioca certamente in favore degli azzurri. Secondo quanto riportato da SkySport , su espressa...... il più alto insieme a Victor, almeno per ora. Lozano sul campo d'allenamento (LaPresse) - ... Rifiutata ladel Napoli di un rinnovo al ribasso, il fresco 28enne si è accordato con il ...

Il Napoli è impegnato su più fronti sul calciomercato. Tiene banco, tra le altre, la vicenda legata al futuro dell'attaccante Victor Osimhen. Le ultime de Il Mattino.