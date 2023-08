Oriele paparazzati insieme dopo l’ultimo litigio? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 agosto 2023), Daniele Dal Moro e Oriana Marzolinuovamente, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nelle ultime ore sono stati nuovamente al centro di un nuovo gossip. I due ex gieffiniesser tornatihanno affrontato una nuova discussione che li ha allontanati. Daniele era volato ad Ibiza per una sorpresa alla sua Oriana, però qualcosa tra i due si è rotto ancora una volta. Dal Moro sul suo account Twitter ha spiegato l’accaduto dichiarando: “Le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. Non voglio più stare con lei”. Leggi anche –> Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: ...