Ora è ufficiale | l’Atalanta Under 23 è realtà Luca Percassi | “Progetto in cui abbiamo creduto”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Mancava solo la formalità dell’annuncio, e ora è arrivato:23 è a tutti gli effetti. La seconda squadra nerazzurra giocherà in Serie C e dovrebbe far parte del girone A (verrà ufficializzato lunedì), dove, tra le altre, potrebbe incontrare anche l’AlbinoLeffe, dando vita a un derby orobico che potrebbe fare storia. La quasi certezza c’è ormai da settimane, dopo la mancata fideiussione presentata dal Siena nella domanda d’iscrizione. Il Consiglio di Stato che si è svolto il 4 agosto ha tolto ogni dubbio, respingendo i ricorsi toscani, che ora potrebbero andare in appello, ma con probabilità di vittoria sostanzialmente nulle. Il campionato inizierà il 3 settembre: le prime partite dei nerazzurri saranno a Gorgonzola, per poi spostarsi a Caravaggio una volta ultimati i lavori. Nasce ...

BUFFON SI È RITIRATO, ORA È UFFICIALE: 'Mi hai dato tutto, ti ho dato tutto' Calciomercato.com

