Ora è il Milan che acquista dall’Atalanta | colpo a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo De Ketelaere potrebbe esserci qualche altro movimento sull’asseo-Bergamo. Ma stavoltaal. Charles De Ketelaere è senza dubbio stato uno egli oggetti misteriosi della scorsa stagione. Arrivato alcon grandi aspettative, tanto che alla viglia dello scorso anno in molti immaginavano un calciatore in grado di spostare gli equilibri, il giovane belga non ha mai ingranato. Spesso in panchina, quando chiamato in causa non ha mai dato l’impressione di poter essere decisivo in senso positivo. Ecco quindi che per De Ketelaere in queste settimane si è sempre più parlato di un addio. Il calciatore, con tutta probabilità, proverà a rilanciarsi in quel di Bergamo, dove Gasperini lo attende all’Atalanta. L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una ...