Omicidio Cologno Monzese | Sofia Castelli seguita da Zakaria in discoteca | l' amica | Ha picchiato un ragazzo per gelosia

(Di venerdì 4 agosto 2023) La città di, in provincia di Milano, è ancora sotto shock per il tragicodella giovane, ventenne uccisa il 29 luglio mattina. Man mano che emergono nuovi dettagli, si scopre che la vita della vittima era stata segnata da un'ossessione malsana da parte del suo

I racconti delle amiche di Sofia Castelli, la giovane uccisa aMonzese la notte dello scorso 29 luglio in casa , mentre dormiva, dall'ex compagno danno il senso di quanto il giovane fosse ...Leggi Anche, i messaggi di Atqaoui a un amico: 'Giuro che me la paga' - Dolore e rabbia alla fiaccolata per Sofia 'La seguiva anche fisicamente' Dal racconto delle amiche emerge che ...Il ragazzo è reo confesso del delitto della sua ex fidanzata, uccisa aMonzese (Milano) nella sua casa, mentre dormiva, lo scorso 29 luglio. L'esito dell'autopsia La perizia medico - ...

Sofia Castelli, Zakaria la tormentava | "Ha picchiato un ragazzo perché geloso" TGCOM

Dopo una prima parte dell'esame autoptico, emergono gli inquietanti dettagli di quella terribile notte. Analisi che, per la maggiore, confermerebbero quella macabra confessione. Si rende noto che alcu ...Zakaria la tormentava, la seguiva, le stava addosso. La pedinava in discoteca, una volta arrivò a mettere le mani addosso a un ragazzo soltanto perché in un locale stava parlando alla «sua» Sofia. I r ...