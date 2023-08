Omicidio Bigoni | l’inchiesta riaperta 30 anni dopo | il taxi giallo non è l’unica pista

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) Clusone.sulla morte della 23enne Laura, uccisa il 1° agosto 1993 nella villetta di famiglia a Clusone con 9 coltellate, non è statadalla Procura di Bergamo verificando solo l’inquietante testimonianza rilasciata da una donna al periodico della Val Seriana Araberara. Altre ipotesi sono state quantomeno prese in considerazione e riportano le lancette dell’orologio indietro di trent’, quando in Bergamasca si verificò un’improvvisa escalation di fatti di sangue. Ma andiamo con ordine. La testimonianza raccolta dal quindicinale getta un’ombra sinistra su un presunto molestatore seriale attivo a Milano all’inizio degliNovanta. L’uomo avrebbe aggredito o cercato di aggredire lei e altre sei colleghe, al tempo dipendenti in una ditta di pulizie del Comune. “Non potevo ...