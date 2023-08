Omicidio a Cavernago | il sindaco Togni | “Una tragedia Non lasciamo soli i nostri giovani”

(Di venerdì 4 agosto 2023). “È unache lascia sgomenti, senza parole. E forse il silenzio è la via migliore per cercare di affrontare una situazione drammatica come quella che è capitata, nella consapevolezza che dobbiamo sempre di più impegnarci a capire ie i loro disagi”. Giuseppedi, racconta tutto il dolore e la tristezza per una vicenda, quella della lite finita in, che ha coinvolto un padre e un figlio. Umberto Gaibotti e Federico, rispettivamente 64 e 30 anni, i due uomini coinvolti nel dramma che si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto: alle 13, nel giardino della villetta di, una discussione degenerata, culminata con la morte del padre. Il giovane, ...

E' accaduto aUn trentenne di, in provincia di Bergamo è in stato di fermo con l' accusa di aver ucciso il padre a coltellate . L'è avvenuto intorno alle 13 di oggi venerdì 4 agosto nel giardino dell'abitazione. ...Il patricidio: figlio 30enne uccide il padre 64enne E' considerata una " tragedia annunciata" l'avvenuto oggi pomeriggio, 4 agosto, a, nel Bergamasco. Un uomo di 64 anni, Umberto Gaibotti, è stato ucciso a coltellate dal figlio trentenne Federico, nel giardino della loro ......64 anni è stato ucciso oggi - 4 agosto - nel giardino della sua abitazione di via Verdi a... Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il responsabile dell'è il figlio dell'...

Omicidio a Cavernago, figlio uccide il padre a coltellate in giardino L'Eco di Bergamo

Milano, 4 ago. – Un trentenne è accusato dell’omicidio del padre avvenuto oggi pomeriggio a Cavernago, in provincia di Bergamo, dopo quella che, dalle prime informazioni, sembra… Leggi ...OMICIDIO. Dramma in via Verdi durante una lite nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto. Sul posto i carabinieri. Notizia in aggiornamento.