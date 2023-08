Omicidio a Cavernago | 64enne ucciso a coltellate dal figlio

(Di venerdì 4 agosto 2023). Un uomo di 64 anni, Umberto Gaibotti, è statodal30enne nel primo pomeriggio di venerdì (4 agosto) a, in via Verdi. L’, secondo le prime informazioni, si sarebbe consumato al termine di una lite, intorno alle 13. A dare l’allarme sarebbe stata una persona che abita nelle vicinanze. Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Bergamo hanno portato in caserma il, che già in passato era stato segnalato alle forze dell’ordine. In aggiornamento

