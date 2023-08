Ok definitivo alla riforma fiscale. Ora 2 anni di tempo per attuarla

E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aulaCamera, dove oggi il Governo ha incassato il via liberadelega fiscale, approvata in terza ...E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aulaCamera, dove oggi il Governo ha incassato il via liberadelega fiscale, approvata in terza ...Il centrocampista albanese arriva a titolodall'Aberdeen e ha firmato un contratto triennale con opzione con il club giallorosso. VaiFotogallery

Dalla Camera l'ok definitivo alla Delega Fiscale: diventa legge | Meloni: "Con riforma fisco più giusto ed equo" TGCOM

E' la direzione di marcia indicata dal vice ministro all'economia Maurizio Leo, in aula alla Camera, dove oggi il Governo ha incassato il via libera definitivo alla delega fiscale, approvata in terza ...Tra le novità la tassazione agevolata sugli straordinari, sulla tredicesima, sui premi di produttività. Abolizione dell'Irap e rateizzazione del maxi acconto di novembre ...