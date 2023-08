Oggi 5 agosto | Dedicazione Basilica Santa Maria Maggiore

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si narra che la Madonna, apparsa nella notte del 5del 352 a papa Liberio e ad un patrizio romano, li avrebbe invitati a costruire una chiesa là dove al mattino avrebbero trovato la neve . A Roma vi sono circa cento chiese dedicate alla Vergine, la più grande di tutte, come dice lo stesso nome, è S., la quarta delle basiliche patriarcali di Roma. E’ detta inizialmente Liberiana, per il fatto che papa Liberio (352-366) trasforma incristiana un antico tempio pagano, sulla sommità dell’Esquilino. Narra una leggenda che la Madonna, apparsa nella notte del 5del 352 a papa Liberio e ad un patrizio romano, li avrebbe invitati a costruire una chiesa là dove al mattino avrebbero trovato la neve. Laviene anche denominata S....

... passato a miglior vita giovedi 32023 all'età di 83 anni. L'attore ha ricordato l'amico per ... Queste le parole di Cranston : 'Sono molto rattristatonell'apprendere della scomparsa di un ...Ecco il racconto per immagini di questa giornata Papa Francesco ha cominciatoil suo viaggio ... Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nella tarda serata di domenica 6Mentre era in volo verso ...Bologna, venerdì 42023 - Quella che segue è un'intervista a Patrizia Carrano che risale allo scorso gennaio: è ...lei stessa ha pubblicato un toccante post su Facebook per annunciare la ...

Meteo oggi, allerta maltempo al Centro-Nord venerdì 4 agosto Adnkronos

Descrizione Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 23052 PROT. DPC/39976 del 04 ...Si verificano precipitazioni a carattere di temporale. Meteo Lodi 3 giorni Sabato 5 Agosto: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, min 18°C, max 27°C. Nel dettaglio: pioggia debole al ...