Oceani caldi con temperature record | lo studio

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – Glihanno raggiunto lepiù alte mai registrate. Secondo lorealizzato da Copernicus, la media della temperatura registrata sulla superficie del mare questa settimana ha superato il primato segnalato nel 2016 arrivando a 20,96 gradi. Loevidenzia le conseguenze dell'innalzamento della temperatura dell'acqua. Il mare più caldo ha una capacità ridotta di assorbire diossido di carbonio e il gas rimarrà in quantità maggiori nell'atmosfera. Il processo può contribuire ad un'accelerazione dello scioglimento dei ghiacci, con un conseguente innalzamento del livello del mare.piùsignificano anche condizioni più complesse per pesci e mammiferi, come le balene, costretti a muoversi per trovare acque più fredde, con effetti sulla catena ...