Oblio oncologico | sfogo di Carolina Marconi | ' Troppi 10 anni di attesa'

Tumori, via libera dalla Camera alla legge sul diritto all'oblio oncologico: ecco cosa cambia

Essere considerati «a rischio» perché si è avuto un tumore in passato e, per questo, vedersi negati diritti fondamentali come la possibilità di lavorare, accendere un mutuo o chiedere l’adozione di un ...Il testo approvato alla Camera riconosce per chi ha superato un tumore gli stessi diritti del resto della popolazione. Iannelli (Favo): «Finalmente si toglie la lettera scarlatta da persone che hanno ...