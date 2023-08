Nuova condanna per Alexey Navalny | 19 anni di carcere per l’oppositore di Putin

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il principale oppositore del Cremlino è statoto per «estremismo». La pena da scontare in una colonia penale di massima sicurezza

il principale oppositore di Vladimir Putin aveva detto di aspettarsi una sentenza 'stalinista' e una condanna pesante. Le autorità russe nel 2021 hanno bollato come 'estremiste' sia la rete di organizzazioni di Navalny. Dura condanna per Alexei Navalny, l'oppositore numero uno di Vladimir Putin. Il tribunale allestito in un carcere di massima sicurezza a 250 km da Mosca ha condannato l'attivista a 19 anni

L'oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione. La sentenza è arrivata nel processo per "estremismo" considerato di chiara matrice politica. La pubblica accusa aveva ...Il principale oppositore del Cremlino è stato condannato per «estremismo». La pena da scontare in una colonia penale di massima sicurezza ...