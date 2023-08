Nuova condanna in Russia per l’oppositore Alexei Navalny | 19 anni per “estremismo” Ue | “Processo farsa”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Continua l’accanimento giudiziario russo nei confronti del. Nela porte chiuse all’interno del carcere dove è ancora recluso, a circa 200 chilometri da Mosca, il blogger dissidente è stato ritenuto colpevole di “” di matrice politica e per questoto ad altri 19di reclusione, con l’accusa che ne aveva chiesti 20. Un verdetto che ha subito provocato la reazione dell’Unione europea, con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel che in un tweet ha scritto: “L’ultimo verdetto dell’ennesimocontroè inaccettabile. Questaarbitraria è la risposta al suo coraggio di parlare criticamente ...

... ma soprattutto per laaccusa di estremismo. Per i suoi estimatori il processo è una farsa e la sentenza è politica. Lapronunciata riguarda l'accusa di estremismo La sua "Fondazione ..., duraper Alexei Navalny , l'oppositore numero uno di Vladimir Putin. Il tribunale allestito nel carcere di massima sicurezza a 250 km da Mosca ha condannato l'attivista a 19 anni , ......un rapporto di grande stima e di affetto nei confronti di Tina Cipollari che però oggi..." maleducati e da bulla ." Ecco cosa ha dichiarato Manetti al magazine partendo dal commentare la...

Nuova condanna in Russia per l’oppositore Alexei Navalny: 19 anni per “estremismo” Il Fatto Quotidiano

L'oppositore russo Aleksey Navalny è stato condannato a 19 anni di reclusione. La sentenza è arrivata nel processo per "estremismo" considerato di chiara matrice politica. La pubblica accusa aveva ...Terribile tegola per Alexei Navalny, l'oppositore del Cremlino si è visto comminare altri 19 anni dalla corte che lo sta esaminando in Russia. L'accusa è "estremismo" View on euronews ...