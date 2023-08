Nuoto paralimpico | Mondiali Manchester 2023 | tre ori e due argenti per l’Italia | che torna in vetta al medagliere

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) A, in Gran Bretagna, va in archivio la quinta giornata di finali deidiconquista ben 5 medaglie, con 3 ori e 2, portando il totale a 17 ori, 9ed 8 bronzi, per complessivi 34 podi, riprendendosi così il primo posto neldopo aver superato nuovamente la Cina inalla graduatoria. Ancora un oro per Simone Barlaam, oggi vincitore nei 400 metri stile libero S9 maschili in 4:13.62, ma a seguire si fregiano del titolo iridato anche Stefano Raimondi, che centra il quarto successo individuale della rassegna nei 100 farfalla S10 maschili in 54.71, ed Antonio Fantin, vittorioso nei 50 metri stile libero S6 maschili in 28.59, nuovo record dei ...