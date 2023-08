Non vorremmo vivere di ricordi altri 33 anni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 agosto 2023) Siamo al 4 di agosto e mancano 15 giorni all’inizio del campionato ed il Napoli è sicuramente in ritardo in questo mercato. Probabilmente una delle cause è l’andata alla Juventus programmata (solo da lui) di Giuntoli. Infatti non solo manca in questa fase cruciale un direttore sportivo esperto e navigato che sappia confrontarsi con energia con il presidente (non me ne voglia il nuovo), ma probabilmente è mancato anche nella fase in cui si lavora per il mercato che quando si apre spesso è solo la finalizzazione di un lavoro pregresso intenso e strategico. Poi sicuramente vi sono i dubbi del presidente che per gli acquisti sembra essere alla ricerca dei nuovi Kim e Kvara. Ma vediamo un po’ come è la situazione ad oggi. In porta con Meret e Gollini siamo a posto. Vediamo la difesa. A sinistra con Mario Rui e Oliveira pure siamo a posto. A destra è ancora in dubbio se Zanoli rimane come ...