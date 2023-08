Non è un ipocrita | soldi | Pietro Senaldi demolisce Piero Fassino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Continua a far discutere il caso diche, intervenendo alla Camera, ha mostrato a tutti i colleghi la sua busta paga da 4.716. “Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è uno stipendio d'oro”, ha dichiarato il deputato del Pd, che ha scatenato parecchie polemiche, anche all'interno del suo stesso partito.ha deciso di prendere le difese del “povero”, che è stato “sbertucciato da tutti” per le sue parole. “A parte che lui è un bugiardo - ha esordito- perché chiaramente guadagna anche di più per via dei rimborsi e altro, quindi arriva a raddoppiare la cifra. A parte questa piccola bugia, tutto il Pd si è indignato nell'imbarazzo sostenendo che non è giusto quanto dichiarato daperché mentre loro si ...