Niger | sta per scadere l' ultimatum I golpisti | ' Se attaccati | reagiremo'

Niger, revocati gli accordi militari con la Francia. I golpisti: "Risponderemo a qualsiasi attacco" - Il presidente deposto Bazoum: "Conseguenze devastanti per il mondo, Sahel sotto influenza russa" - Il presidente deposto Bazoum: "Conseguenze devastanti per i RaiNews

Sta per scadere l'ultimatum lanciato dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale: sette giorni di tempo prima di un eventuale intervento militare se la giunta golpista, che ha preso i ...Niamey, 4 ago. (Adnkronos) – “Il colpo di stato lanciato contro il mio governo da una fazione dell’esercito il 26 luglio non ha alcuna giustificazione e potrebbe avere conseguenze devastanti per il no ...