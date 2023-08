Niger | il presidente Bazoum | Dal colpo di Stato possibile effetto devastante per il mondo - I golpisti | Risponderemo a qualsiasi

'Le funzioni degli ambasciatori straordinari e plenipotenziari della Repubblica del' presso Francia, Nigeria, Togo e Stati Uniti 'sono terminate', ha dichiarato uno dei golpisti alla ......inpotrebbe avere conseguenze "devastanti" per il mondo e portare l'intera regione del Sahel sotto "l'influenza" della Russia, attraverso i mercenari del gruppo Wagner: lo scrive il......inpotrebbe avere conseguenze "devastanti" per il mondo e portare l'intera regione del Sahel sotto "l'influenza" della Russia, attraverso i mercenari del gruppo Wagner: lo scrive il...

Usa-Niger, Blinken di nuovo a colloquio col presidente Bazoum TGCOM

Con l’avvicinarsi della scadenza dell’ultimatum la frattura tra i 2 blocchi si acuisce. Inoltre, sembra che Teheran abbia inviato un emissario a Niamey per discutere di uranio.Il Paese, l’unico della parte occidentale del continente a non aver mai subito un colpo di Stato, è scosso da tensioni a seguito dell’incarcerazione di Ousmane Sonko per incitamento all’insurrezione e ...