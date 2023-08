Niger | golpisti annullano accordi cooperazione militare con la Francia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Niamey, 4 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I vertici della giuntadelhanno annunciato la cancellazione deglidicon la, promettendo di rispondere a "qualsiasi aggressione", in riferimento a un possibile interventodella Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas). "Di fronte all'atteggiamento e alla reazione deludenti dellariguardo la situazione interna nel nostro Paese, il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) ha deciso di cancellare glidiin materia di sicurezza e difesa", ha detto alla televisione il portavoce della giunta Amadou Abdramane.

E i golpisti hanno bloccato la diffusione di Radio France Internationale e la tv France 24 in Niger. Centinaia di persone, poi aumentate a migliaia secondo notizie d'agenzia, sono sfilate in corteo. Nelle scorse ore, una delegazione dei leader nigerini ha incontrato i militari al potere. Intanto, i militari al potere hanno anche annullato gli incarichi di ambasciatori del Niger in quattro paesi. I golpisti affermano falsamente di aver agito per proteggere la sicurezza del Niger. Affermano che la nostra guerra contro i terroristi jihadisti sta fallendo e che il mio governo economico e sociale,

