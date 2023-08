Niger | fallita la missione Ecowas a Niamey | appello di Bazoum

LA MISSIONE DELLA DELEGAZIONE ECOWASLa delegazione inviata indalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), guidata dall'ex presidente nigeriano Abdulsalami ......l'ordine costituzionale èla mediazione condotta da alcuni rappresentanti dell'ECOWAS. Come sottolineato da un membro della delegazione all' AFP questa mattina il gruppo ha lasciato il...La delegazione non ha potuto incontrare né il capo della giunta golpista né il presidente deposto Bazoum

Fallita la missione dell'Ecowas in Niger Agenzia ANSA

Roma, 4 ago. (askanews) – Fallita la missione della delegazione Ecowas inviata a Niamey per negoziare il ripristino dell’ordine costituzionale, prosegue ad Abuja il vertice dei capi di stato maggiore ...Un golpe in Niger, uno sventato in Sierra Leone e la svolta autoritaria in Senegal. I giorni difficili per l’Africa centro-occidentale vengono da lontano.