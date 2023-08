Il presidente di turno Ecowas, il capo di stato nigeriano, Bola Tinubu, ha dichiarato recentemente di voler risolvere la crisi inin modo pacifico, ricorrendo alla guerra solo come extrema ...... 'Qualsiasi aggressione o tentativo di aggressione contro lo Stato delvedrà una risposta ... Poche ore dopo la dichiarazione, idell'Ecowas hanno l asciato la capitale Niamey senza ...Trattative , ripercussioni e fuga . Nel giorno in cui idi Ecowas sono arrivati inper trattare con i filogolpisti, la Nigeria ha deciso di tagliare le forniture di energia elettrica a Niamey, in linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini ...

Niger: delegati Ecowas partono senza aver incontrato giunta Agenzia ANSA

La delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) ha lasciato la capitale del Niger, Niamey, senza aver incontrato il capo della giunta militare golpista che ha pres ...La giunta del Niger dopo il colpo di stato: “Sanzioni disumane”. A Niamey arriva l’Ecowas: i delegati cercheranno una mediazione, ma il numero due della giunta è in Mali.